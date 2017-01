Retour du Premier ministre de la Réunion annuelle 2017 du FEM

AKP Phnom Penh, 22 janvier 2017 –

La haute délégation cambodgienne conduite par le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn est arrivée à Phnom Penh ce matin après être partie pour la Réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) 2017 à Davos-Kloster, en Suisse, depuis le 15 janvier dernier.

La délégation a été chaleureusement accueillie à son arrivée à l’aéroport international de Phnom Penh par de nombreux officiels de haut rang.

Durant son séjour en Suisse, Samdech Techo Hun Sèn s’est entretenu avec certains dirigeants étrangers et des hommes d’affaires importants et a participé à un certain nombre d’événements organisés par le FEM.

En outre, le Premier ministre cambodgien a présidé une réunion d’affaires organisée par le ministère cambodgien du Commerce et la Chambre de commerce Suisse-Asie et une rencontre avec des ressortissants cambodgiens vivant et étudiant en République tchèque, en Allemagne, en France, en Belgique et en Suisse.

Le Cambodge a été choisi pour être le premier pays du programme de financement mixte créé lors de la Réunion annuelle 2017 du FEM.

Par C. Nika