Samdech Hun Sèn: Le Cambodge continuera par la Route de l’ASEAN

AKP Phnom Penh, 22 janvier 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, n’a pas hésité à affirmer que le Cambodge continuera par la « Route de l’ASEAN ».

Le chef du gouvernement royal a fait ces remarques pendant un déjeuner de travail organisé par le Forum économique mondial, le 20 janvier au Centre des congrès de Pischa, à Davos-Kloster, en Suisse, selon sa page Facebook officielle.

Samdech Techo Hun Sèn a également exprimé sa ferme conviction en ce qui concerne les approches actuelles de développement de l’ASEAN et son engagement à promouvoir la mise en œuvre de la vision et de l’objectif de l’intégration de l’ASEAN afin de réaliser un « Marché unique », qui assure la haute compétitivité, l’équité dans le développement et l’intégration entière dans le monde.

De nombreux chefs d’Etat/gouvernement, hommes d’affaires et investisseurs ont participé à ce déjeuner de travail organisé sous le thème : « La voie de l’ASEAN ou l’autoroute dans un monde fragmenté ».

Par C. Nika