Le PM cambodgien reçoit le fondateur du FEM

AKP Phnom Penh, 22 janvier 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a, le 20 janvier au Centre des congrès, à Davos-Kloster, en Suisse, reçu le Prof. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (FEM).

Le Prof. Klaus Schwab a souhaité la bienvenue à Samdech Techo et à la délégation cambodgienne, et a affirmé qu’il visiterait le Cambodge et participerait au FEM sur l’ASEAN en mai.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sèn a remercié le Prof. Klaus Schwab et ses collègues pour avoir aidé le Cambodge dans l’organisation du FEM sur l’ASEAN, ajoutant qu’il est heureux de continuer à travailler avec eux pour le succès de ce prochain événement.

Le chef du gouvernement cambodgien a souligné que les conférenciers et économistes étrangers qui participeraient au FEM sur l’ASEAN bénéficieraient de l’exemption de visa, de billet gratuit de voyage de la capitale de Phnom Penh à la province de Siem Reap et de billet d’entrée gratuit pour visiter les temples anciens khmers.

Samdech Techo Hun Sèn a déclaré qu’il aimerait voir le WEF sur l’ASEAN se terminer avec succès et tous les participants avoir un séjour agréable et sûr au Cambodge.

A noter que le FEM sur l’ASEAN, qui se tiendra à Phnom Penh du 10 au 12 mai 2017, marquera le 50e anniversaire de l’ASEAN et anticipera l’avenir de l’ASEAN.

Par C. Nika