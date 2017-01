Entretien entre le Premier ministre cambodgien et la présidente de Bank of America à Hong Kong

AKP Phnom Penh, 20 janvier 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu hier Margaret Ren, présidente de Bank of America à Hong Kong, au cours de son séjour à Davos, en Suisse, pour la Réunion annuelle 2017 du Forum économique mondial (FEM), d’après la page Facebook officielle du Premier ministre.

Mme Margaret Ren a exprimé son intérêt au Cambodge, en particulier à l’initiative socio-économique chinoise « La Ceinture et la Route » et s’est engagée à convaincre des grandes sociétés à investir au Cambodge dans de différents secteurs, de l’énergie et de la construction aux finances.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sèn a souhaité la bienvenue aux entreprises qui s’intéressent au Cambodge, réaffirmant la politique du gouvernement royal d’accueillir tous les investisseurs.

Le chef du gouvernement cambodgien a, par ailleurs, souligné certains projets en cours sous l’initiative « La Ceinture et la Route », notamment la voie express Phnom Penh-Preah Sihanouk, l’aéroport international de Siem Reap, la zone économique spéciale de Preah Sihanouk, etc.

Samdech Techo Hun Sèn a profité de cette occasion pour inviter Mme Margaret Ren à participer au FEM sur l’ASEAN qui se tiendra en mai prochain au Cambodge.

Par C. Nika