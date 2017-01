Le Premier ministre cambodgien rencontre le président suisse

AKP Phnom Penh, 20 janvier 2017 –

Le Premier ministre du Royaume du Cambodge, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, s’est entretenu hier après-midi avec Doris Leuthard, présidente de la Confédération suisse, en marge de la Réunion annuelle du Forum économique mondial 2017 à Davos-Kloster, en Suisse.

Le chef du gouvernement royal a remercié le gouvernement suisse de son soutien au secteur de la santé au Cambodge, principalement aux pédiatries Kantha Bopha, au déminage et au Tribunal des Khmers rouges.

Samdech Techo Hun Sèn a demandé à la partie suisse de continuer son aide à la formation des ressources humaines cambodgiennes, d’augmenter les échanges commerciaux bilatéraux qui ont déjà atteint 30 millions de dollars américains, de promouvoir l’accord de libre-échange entre les deux pays en soulignant que l’UE, les Etats-Unis, la Chine, la Corée du Sud … sont les principaux marchés d’une valeur totale de 12 milliards de dollars pour le Cambodge.

En outre, Samdech Techo Hun Sèn a félicité la Suisse en tant que partenaire de dialogue sectoriel de l’ASEAN et a, au nom de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, invité Mme Doris Leuthard à visiter le Cambodge et lui a demandé d’encourager les hommes d’affaires suisses à participer au Forum économique mondial sur l’ASEAN prévu en mai prochain au Cambodge.

Pour sa part, Mme Doris Leuthard a reconnu la détermination du gouvernement royal du Cambodge pour le fonctionnement des pédiatries Kantha Bopha et a souligné l’assistance de la Suisse à ces hôpitaux et à la santé maternelle au Cambodge.

La présidente suisse a également promis d’encourager plus de touristes suisses au Cambodge et de continuer à soutenir les projets visant à renforcer la sécurité alimentaire dans le Royaume et à renforcer les compétences du corps législatif cambodgien à sa demande.

Par C. Nika