L’EDC et la CHMC concluent un mémorandum d’entente sur le programme de bourses d’études

AKP Phnom Penh, 20 janvier 2017 –

Keo Rattanak (droite, photo 1), directeur général d’Électricité du Cambodge (EDC) et Li An, directeur général de la Société chinoise CHMC (China Heavy Machinery Corporation) signent dans l’après-midi du 19 janvier à Phnom Penh un mémorandum d’entente entre l’EDC et la CHMC sur le programme de bourses d’études pour des officiels de l’EDC.

Photo: Khem Sovannara