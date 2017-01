Samdech Hun Sèn invite son homologue suédois au FEM sur l’ASEAN en mai

AKP Phnom Penh, 19 janvier 2017 –

Le Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, a eu un entretien bilatéral avec son homologue suédois, Stefan Löfven, au Palais des Congrès à Davos-Kloster, en Suisse, hier soir, en marge de la Réunion annuelle 2017 du Forum économique mondial (FEM).

D’après sa page Facebook, Samdech Techo Hun Sèn a invité M. Löfven à participer au FEM sur l’ASEAN organisé par le Cambodge en mai prochain.

Stefan Löfven a profondément remercié le Cambodge pour son soutien à Global Deal de la Suède, une initiative mondiale pour le dialogue social.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sèn a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple suédois de leur assistance au Cambodge depuis les années 80, et a suggéré l’ouverture de l’Ambassade de Suède au Cambodge pour stimuler davantage la coopération commerciale et économique bilatérale.

En plus, le chef du gouvernement cambodgien a demandé à Stefan Löfven d’examiner la possibilité d’importer du riz cambodgien et a encouragé les investisseurs suédois à venir investir au Cambodge.

Samdech Techo Hun Sèn a, en outre, souhaité le soutien de la Suède à la candidature du Cambodge en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

Par C. Nika