Le Cambodge adhère à l’initiative de financement mixte du FEM

AKP Phnom Penh, 19 janvier 2017 –

Le Cambodge a été choisi pour être le premier pays dans le programme de financement mixte créé lors de la Réunion annuelle 2017 du Forum économique mondial, d’après la page Facebook officielle du Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn.

Aun Porn Moniroth, ministre d’Etat et ministre de l’Economie et des Finances, a signé le document sur le lancement officiel de ce programme qui contribuera à promouvoir encore davantage le développement du Cambodge.

Samdech Techo Hun Sèn a, dans une conférence de presse tenue hier à Davos-Kloster, en Suisse, exprimé son plein soutien à cette initiative.

A noter que le financement mixte est un guide pratique pour le financement au développement et les fonds philanthropiques pour mobiliser les flux de capitaux privés vers les marchés émergents et frontaliers pour les investisseurs et les communautés. Il s’agit d’une initiative conjointe du FEM et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Par C. Nika