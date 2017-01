Le PM cambodgien participe à un déjeuner de travail organisé par le PAM

AKP Phnom Penh, 19 janvier 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a participé hier à Davos-Kloster, en Suisse, à un déjeuner de travail organisé par le Programme alimentaire mondial (PAM).

Selon la page Facebook officielle du Premier ministre, cet événement a eu lieu sous le thème : La nouvelle vision de l’agriculture, la construction et le renforcement du partenariat multilatéral.

A cette occasion, Samdech Techo Hun Sèn et d’autres participants qui sont des chefs du secteur industriel, des dirigeants des pays partenaires d’Asie, d’Afrique, d’organisations de la société civile, d’organisations internationales, des leaders de paysans, et des experts, ont discuté de la stratégie de partenariat multilatéral, échangé des expériences, etc.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sèn a hautement apprécié les efforts des pays à haute potentialité agricole en Asie, en Afrique et en Amérique latine dans le rehaussement de leur productivité agricole, ce qui, selon lui, contribue de manière significative à assurer la sécurité alimentaire mondiale. Il a également souligné l’importance de la gestion des ressources en eau, de la fourniture et du transfert de techniques aux agriculteurs, ainsi que des prix bas du pétrole et de l’énergie pour augmenter la productivité.

En outre, le chef du gouvernement cambodgien a hautement apprécié les initiatives “Grow Asia” et “Grow Africa” du Forum économique mondial et a souhaité l’élargissement de ces partenariats avec toutes les parties concernées afin d’accélérer le développement, tant dans la région que dans le monde.

Par C. Nika