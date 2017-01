PM: Le Cambodge s’oriente vers le développement industriel

AKP Phnom Penh, 18 janvier 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a informé les investisseurs étrangers en Suisse que le Cambodge s’orientait vers le développement industriel pour le progrès national et la croissance économique durable, selon le rapport spécial de la Télévision nationale du Kampuchéa.

S’adressant à une centaine d’investisseurs suisses, américains, européens et asiatiques pendant la réunion d’affaires organisée ce matin par le ministère cambodgien du Commerce et la Chambre de commerce Suisse-Asie à Davos-Kloster, en Suisse, Samdech Techo Hun Sèn a affirmé que le Cambodge avait encore du potentiel et des opportunités de diversification dans de nombreux secteurs.

Afin de réaliser la diversification économique, a-t-il ajouté, le gouvernement royal du Cambodge a lancé la politique de développement industriel 2015-2025, et l’investissement étranger direct constitue une part importante de cette politique prioritaire.

Dans le contexte des changements architecturaux régionaux, en particulier la création de la Communauté économique de l’ASEAN et la préparation du Partenariat économique global régional, le Cambodge est en train de se transformer en candidat potentiel pour le développement industriel qui relie à “l’usine mondiale en Asie” en promouvant la connectivité physique, numérique et institutionnelle avec la création d’un marché régional durable, a souligné le chef du gouvernement cambodgien.

Par C. Nika