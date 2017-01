Le Cambodge encourage la Corée du Nord à revenir à la table de négociations

AKP Phnom Penh, 18 janvier 2017 –

Le ministre d’Etat Prak Sokhonn, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a persuadé la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de revenir à la table de négociations afin de maintenir la sécurité dans la péninsule coréenne et dans la région.

Prak Sokhonn a encouragé le retour à la table de négociations parce que le Cambodge croit que la solution à la question de la péninsule coréenne sera trouvée par des négociations, pas par la confrontation, a dit Chum Sounry, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, aux journalistes après la rencontre hier à Phnom Penh entre le chef de la diplomatie cambodgienne et Jang Yun Gon, nouvel ambassadeur nord-coréen au Cambodge.

Le Cambodge a rendu public deux déclarations exprimant ses préoccupations concernant les essais nucléaires effectués par la RPDC en janvier et en septembre 2016, a ajouté le porte-parole.

Dans sa réponse, Jang Yun Gon a exprimé la position de la Corée du Nord à négocier avec la Corée du Sud.

En ce qui concerne les relations bilatérales, Prak Sokhonn a salué les bonnes amitié et coopération entre le Cambodge et la RPDC, tandis que Jang Yun Gon a souligné les relations solides entre la RPDC et le Cambodge malgré les changements dans la situation mondiale.

Article en khmer par Chan Sothivong

Article en français par Keat Sokchea