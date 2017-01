Samdech Hun Sèn préside une réunion d’affaires entre des hommes d’affaires cambodgiens et suisses

AKP Phnom Penh, 18 janvier 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé ce matin une réunion d’affaires organisée par le ministère cambodgien du Commerce et la Chambre de Commerce Suisse-Asie.

Selon la page Facebook officielle du Premier ministre, cet événement, qui a eu lieu à Davos-Kloster, a attiré 100 investisseurs suisses, américains, européens et asiatiques.

A cette occasion, Samdech Techo Hun Sèn a mis l’accent sur le potentiel d’investissement et le programme de réforme au Cambodge ainsi que le développement et les réalisations économiques du Royaume. Il a, en outre, invité les investisseurs à participer au Forum économique mondial sur l’ASEAN qui sera organisé par le Cambodge en mai prochain.

Urs Lustenberger, président de la Chambre de commerce Suisse-Asie, et Pierre Tami, entrepreneur social venu du Cambodge, ont salué la présence de Samdech Techo Hun Sèn à la réunion pour les informer du potentiel et des opportunités d’investissement au Cambodge.

Il y avait également une séance de questions-réponses entre les participants et Aun Porn Moniroth, ministre d’Etat et ministre de l’Economie et des Finances ; Sun Chanthol, ministre d’Etat et ministre des Travaux publics et des Transports ; Pan Sorasak, ministre du Commerce ; et Sok Chenda Sophea, ministre délégué et secrétaire général du Conseil du développement du Cambodge.

Par C. Nika