Cours de formation sur la gestion des mines au niveau régional et de l’ASEAN

AKP Phnom Penh, 18 janvier 2017 –

Le Cambodge a, avec la coopération et le soutien des gouvernements français, chinois et américain, organisé un cours de formation sur la gestion des mines au niveau régional et de l’ASEAN, à l’Ecole de formation des forces multinationales de maintien de la paix dans la province de Kampong Speu.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 16 janvier dernier sous la présidence du ministre d’Etat Prak Sokhonn, ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ; et de Claire Van der Vaeren, coordonnatrice de l’ONU au Cambodge.

Selon le lieutenant général Sèm Sovanny, directeur général du Centre national de gestion des forces de maintien de la paix, de déminage et de destruction des restes explosifs de guerre (NPMEC), ce cours de formation, qui durera jusqu’au 3 février, a attiré les participants venus de Chine, d’Indonésie, du Myanmar, de Mongolie, du Laos, du Vietnam, des Philippines, de Thaïlande et du pays hôte, le Cambodge, tandis que les formateurs viennent de France, de Chine, des Etats-Unis et du Cambodge.

Des spectacles présentés par des Casques bleus cambodgiens qui seront envoyés à la prochaine mission de maintien de la paix de l’ONU au Mali et par un groupe de chiens détecteurs de mines ont eu lieu à cette occasion.

Prak Sokhonn a exprimé la fierté du Cambodge d’être pour la première fois pays hôte de cette formation dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l’ONU, ce qui reflète, d’après lui, la reconnaissance internationale des compétences et des expériences des forces cambodgiennes dans le déminage.

Par C. Nika