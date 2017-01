100 nouveaux feux rouges seront mis en service temporaire vers fin janvier

AKP Phnom Penh, 18 janvier 2017 –

Environ 100 nouveaux appareils de feux de circulation dans la capitale de Phnom Penh seront provisoirement mis en service vers fin de ce mois-ci.

Sam Pisith, chef du service municipal des travaux publics et des transports, a dit récemment à la presse locale que l’installation des 100 nouveaux appareils de feux rouge s’était achevée et que le reste des travaux était de connecter les réseaux électriques de tous les feux de circulation à la cabine de commande et de contrôle commune située dans l’enceinte de la Municipalité de Phnom Penh.

Avec cette nouvelle installation de feux de circulation, 64 anciens appareils de feux rouges seront réinstallés dans les banlieues.

Soutenue par l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA), la mise en service de ces nouveaux feux de circulation contribuera à assurer la sécurité et la sûreté dans la capitale.

Par Chea Pharith