Le président de l’AN reçoit une délégation de l’Association parlementaire d’amitié Japon-Mékong

AKP Phnom Penh, 17 janvier 2017 –

Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale (AN), a reçu hier au Palais de l’AN une délégation de l’Association parlementaire d’amitié Japon-Mékong dirigée par son président, Ryu Shionoya.

Samdech Héng Samrin a souhaité la bienvenue à la visite de la délégation, affirmant que la visite a montré le rehaussement des relations et l’expansion de la coopération étroite entre l’Association parlementaire d’amitié Japon-Mékong et l’AN du Cambodge.

Le président de l’AN a hautement apprécié le rôle clé de l’Association parlementaire d’amitié Japon-Mékong en tant qu’un pont contribuant à répondre aux besoins des habitants vivant le long du Mékong, conformément à la Stratégie de Tokyo 2015 pour la coopération entre le Japon et le Mékong.

En outre, Samdech Héng Samrin a demandé à l’Association de continuer à soutenir le Cambodge et à encourager encore des touristes et des investisseurs japonais au Cambodge.

Pour sa part, Ryu Shionoya a souligné que le Japon considérait le Cambodge comme une priorité parmi les pays du Mékong, affirmant que le Japon continuerait à contribuer au développement de l’économie, des infrastructures et des ressources humaines du Cambodge. Il a aussi promis d’encourager encore plus de touristes et d’investisseurs japonais au Cambodge ainsi qu’à d’autres pays du Mékong.

Le même jour, Ryu Shionoya a également fait une visite de courtoisie à Samdech Say Chhum, président du Sénat, et à Samdech Kralahom Sâr Khéng, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur.

Article en khmer de Pal Song

Article en français par C. Nika