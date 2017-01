Samdech Hun Sèn quitte Zurich pour Davos-Kloster

AKP Phnom Penh, 17 janvier 2017 –

Le Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, est parti aujourd’hui pour Davos-Kloster après avoir passé une journée et une nuit à Zurich.

“Après avoir effectué une visite de travail d’une journée et d’une nuit à Zurich, y compris la rencontre avec des ressortissants cambodgiens en Suisses, maintenant, la délégation et moi voyageons à Davos-Kloster en voiture”, a dit Samdech Techo Hun Sèn sur sa page Facebook officielle.

Le voyage dure environ de deux à trois heures sur 150 km. Il fait très froid et il neige, a dit le Premier ministre, ajoutant : “C’est tellement dur pour nous car nous venons d’un pays de 30 degrés Celsius à un pays de -10 degrés Celsius [...].”

Selon un communiqué de presse du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le chef du gouvernement cambodgien participera à la Réunion annuelle 2017 du Forum économique mondial, ayant lieu du 17 au 20 janvier à Davos-Kloster, sous le thème de travail: « Façonner les systèmes mondiaux face à l’incertitude politique et économique ».

Samdech Techo Hun Sèn prendra part à diverses réunions, dont l’opérationnalisation des objectifs de développement durable : le déblocage du pouvoir de la coopération public-privé; la nouvelle vision pour l’agriculture: construire et renforcer le partenariat multipartite; la réunion multilatérale entre Samdech Techo Premier ministre et d’autres dirigeants mondiaux; le rassemblement informel des dirigeants économiques mondiaux : la réponse et la responsabilité des dirigeants dans un monde multipolaire; l’ASEAN à 50 ans: Quoi de neuf ?; la réunion informelle des dirigeants économiques mondiaux : gouvernance agile pour la quatrième révolution industrielle; la voie de l’ASEAN ou l’autoroute dans un monde fragmenté ; et l’identité de fabrication : l’ASEAN, est-elle déjà une communauté ?.

Par C. Nika