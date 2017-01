Samdech Hun Sèn rencontre des ressortissants cambodgiens vivant en Europe

AKP Zurich, 17 janvier 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn (photo 1) organise une rencontre avec des ressortissants cambodgiens vivant et étudiant en République Tchèque, en Allemagne, en France, en Belgique et en Suisse, etc., dans la soirée du 16 janvier, en marge de la Réunion annuelle 2017 du Forum économique mondial, ayant lieu du 17 au 20 janvier à Davos-Kloster, en Suisse.

Photo: Page Facebook du Premier ministre Hun Sèn