Les Chinois classés au premier rang des visiteurs à des temples d’Angkor

AKP Phnom Penh, 16 janvier 2017 –

Les Chinois étaient les plus nombreux à visiter les temples de la région d’Angkor, dans la province de Siem Reap, en 2016, d’après un récent communiqué de presse de l’Entreprise d’Angkor.

Près de 670.000 touristes chinois, soit 30% de plus qu’en 2015, ont acheté des billets pour visiter les temples anciens dans la région d’Angkor.

La Corée du Sud et les Etats-Unis se sont classés aux deuxième et troisième places avec près de 250.000 et 150.000 visiteurs respectivement.

Selon son bilan, l’Entreprise d’Angkor a vendu plus de 2 millions de billets aux visiteurs l’an dernier avec un revenu d’environ 62 millions de dollars américains, soit une augmentation d’environ 4%.

A noter que l’Entreprise d’Angkor utilise une partie de son revenu pour soutenir les pédiatries Kantha Bopha.

Par C. Nika