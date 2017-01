Première rencontre entre le Premier ministre et des journalistes locaux

AKP Phnom Penh, 16 janvier 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a présidé samedi dernier à Phnom Penh la première rencontre avec environ un millier de journalistes de différents médias locaux.

S’adressant à cet événement, Samdech Techo Hun Sèn les a appelés à améliorer leur professionnalisme tout en critiquant certains présentateurs. Il a également souhaité des appuis aux programmes de formation destinés aux journalistes locaux.

« Il est important que les journalistes rapportent des informations véridiques et à jour. Ils ne doivent pas agir en tant que commentateur, procureur ou juge. [...] Ne permettez pas à aucune personne d’acheter votre silence, n’ayez pas peur de faire des rectifications [...] », a-t-il souligné.

Samdech Techo Hun Sèn a annoncé de rencontrer annuellement des journalistes locaux le 14 janvier, ajoutant que l’année prochaine, la réunion sera plus grande avec de 3.000 à 4.000 journalistes.

“Dans le monde, aucun dirigeant n’a rencontré des journalistes plus que moi. Pendant ces 38 ans, après avoir été nommé ministre des Affaires étrangères, vice-Premier ministre et Premier ministre, je passe parfois des heures avec des journalistes », a-t-il dit.

A cette occasion, le chef du gouvernement royal a conseillé au ministère de l’Information de travailler avec les gouverneurs provinciaux pour nommer le directeur du service de l’information de chaque province comme porte-parole sous la supervision d’un gouverneur provincial adjoint, ainsi que pour actualiser leur site internet et leurs réseaux de médias sociaux, principalement Facebook.

Actuellement, le Cambodge compte environ 800 institutions de presse écrite, 70 publications en ligne, 22 chaînes de télévision, 330 stations de radio et 38 associations de journalistes.

A noter que cette première rencontre entre le Premier ministre et des journalistes locaux a été organisée par le ministère de l’Information avec la participation d’anciens dirigeants d’institutions de médias, de journalistes locaux bien connus, de reporters de radio et de télévision, de photographes, de rédacteurs en chef de journaux et de revues, des porte-parole des ministères, des provinces et de la municipalité, etc.

Par C. Nika