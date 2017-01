Ouverture du cours de formation sur la gestion des champs de mines au niveau régional and de l’ASEAN

AKP Kampong Speu, 16 janvier 2017 –

Le ministre d’Etat Prak Sokhonn (2e droite, photo 1), ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et Mme Claire Van der Vaeren, coordonnatrice de l’ONU au Cambodge, président la cérémonie d’ouverture du cours de formation sur la gestion des champs de mines au niveau régional et de l’ASEAN, organisée ce matin à l’Ecole de formation des forces multinationales de maintien de la paix, dans la province de Kampong Speu.

Photo: Khem Sovannara