Le Cambodge capturerait plus de 140.000 tonnes de poisson d’eau douce en 2017

AKP Phnom Penh, 13 janvier 2017 –

Le ministère de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche a récemment estimé que le Cambodge pourrait capturer plus de 140.000 tonnes de poissons d’eau douce cette année, soit quelque 5.000 tonnes de plus par rapport à 2016.

Selon le ministère, les rendements totaux en poissons d’eau douce, y compris ceux de la pisciculture et de la pêche familiale, atteindraient plus de 500.000 tonnes en 2017.

Cette estimation s’est faite après que Veng Sakhon, ministre de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, a rendu visite à des communautés de pêcheurs le long du Tonlé Sap, le grand lac et la principale source de nourriture au Cambodge.

D’après une recherche menée par l’organisation WorldFish en coopération avec l’Administration de la pêche du Cambodge, l’Institut de développement et de recherche agricole du Cambodge, chaque famille cambodgienne consomme quelque 5,3 kilos de poisson cinq fois par semaine et 63% des habitants ruraux ont des emplois liés à la pêche.

A part le poisson, les familles cambodgiennes prennent chacune environ 3,4 kilos de porc; 2,2 kilos d’œufs; et 0,4 kilo de poulet par semaine.

Par C. Nika