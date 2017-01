Le ministère des AE confirme la participation du Premier ministre à la Réunion annuelle 2017 du FEM

AKP Phnom Penh, 12 janvier 2017 –

Le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAE-CI) a confirmé cet après-midi la prochaine participation du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn à la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) 2017 à Davos-Kloster, en Suisse.

Le chef du gouvernement cambodgien participera à cet événement international sous le thème de travail: « Façonner les systèmes mondiaux face à l’incertitude politique et économique » qui aura lieu du 17 au 20 janvier 2017, à l’invitation du professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du FEM, a dit le MAE-CI dans un communiqué de presse.

Samdech Techo Hun Sèn prendra part à diverses réunions, dont l’opérationnalisation des objectifs de développement durable : le déblocage du pouvoir de la coopération public-privé; la nouvelle vision pour l’agriculture: construire et renforcer le partenariat multipartite; la réunion multilatérale entre Samdech Techo Premier ministre et d’autres dirigeants mondiaux; le rassemblement informel des dirigeants économiques mondiaux : la réponse et la responsabilité des dirigeants dans un monde multipolaire; l’ASEAN à 50 ans: Quoi de neuf ?; la réunion informelle des dirigeants économiques mondiaux : gouvernance agile pour la quatrième révolution industrielle; la voie de l’ASEAN ou l’autoroute dans un monde fragmenté ; et l’identité de fabrication : l’ASEAN, est-elle déjà une communauté ?, a indiqué la même source.

Selon le communiqué, comme le Cambodge accueillera le FEM sur l’ASEAM cette année, Samdech Techo Hun Sèn profitera de ce FEM de présenter l’ASEAN et de promouvoir le Cambodge lors d’une session spéciale intitulée « Le Cambodge : la star montante de l’ASEAN ». Une vidéo sur la préparation du Cambodge pour le FEM sur l’ASEAN sera également présentée.

En marge de la réunion, le Premier ministre cambodgien aura des entretiens bilatéraux avec le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du FEM, ainsi qu’avec les dirigeants de certains pays.

Samdech Techo Hun Sèn sera accompagné du ministre d’Etat Sun Chanthol, ministre des Travaux publics et des Transports ; du ministre d’Etat Aun Porn Moniroth, ministre de l’Economie et des Finances ; du ministre du Commerce, Pan Sorasak ; et d’autres membres du gouvernement royal du Cambodge.

Par C. Nika