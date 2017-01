Naissance de 11 dauphins d’eau douce dans le Mékong en 2016

AKP Phnom Penh, 12 janvier 2017 –

Un officiel du Fonds mondial pour la nature (en anglais, World Wide Fund for Nature : WWF) a affirmé que 11 dauphins d’eau douce dans le Mékong, dans les provinces de Kratié et de Stung Trèng, étaient nés l’année dernière.

Un Chakrei du WWF a dit à la presse locale que ce nombre s’ajoutait aux 80 dauphins adultes enregistrés actuellement.

Malgré la naissance de 11 dauphins, a-t-il ajouté, six dauphins adultes sont morts dans la même année, diminuant la population de l’animal par rapport à 2015.

Les changements climatiques et les pratiques de pêche illégale constituent des menaces majeures à l’existence des dauphins d’eau douce au Cambodge.

Le gouvernement royal du Cambodge et les autorités provinciales, en collaboration avec des partenaires de développement, comme le WWF, s’efforcent de remédier aux menaces, notamment en sensibilisant les communautés de pêcheurs à la conservation et au développement des dauphins et de la biodiversité du Mékong.

Par Chea Pharith