Entretien entre Samdech Sâr Khéng et le président vietnamien

AKP Phnom Penh, 11 janvier 2017 –

Le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l’Intérieur, Samdech Kralahom Sâr Khéng, a été reçu par le président vietnamien Trân Dai Quang, lundi à Hanoi, au cours de sa visite de trois jours au Vietnam.

Selon l’Agence vietnamienne d’information (AVI), le chef de l’Etat vietnamien a hautement apprécié les contenus de l’entretien entre les ministères cambodgien de l’Intérieur et vietnamien de la Sécurité publique et leur plan de coopération en 2017, et les a invités à renforcer leur coopération intégrale.

Le maintien des rencontres annuelles de haut niveau, et la signature des plans de coopération bilatérale reviennent à matérialiser les orientations fixées par les dirigeants vietnamiens et cambodgiens, a-t-il déclaré.

Ils constituent une manifestation vivante des relations de coopération étroite, intégrale et efficace dans l’œuvre de défense de la sécurité nationale, de préservation de l’ordre et de la sécurité sociale dans chaque pays, et contribuent à assurer un environnement de paix, de la stabilité dans la région et le monde, a-t-il indiqué.

Le président Trân Dai Quang a tenu en haute estime le fait que le gouvernement cambodgien persiste à réaliser le principe de ne pas permettre à aucune force hostile d’utiliser le territoire d’un pays pour porter préjudice à la paix, à la sécurité et à la stabilité de l’autre, de ne pas laisser les forces extrémistes inciter à la haine raciale.

Il a remercié la partie cambodgienne d’avoir aidé à régler les papiers permettant aux résidents vietnamiens au Cambodge de stabiliser leur vie, ainsi que d’avoir coopéré au travail de délimitation et de bornage frontaliers, à l’édification d’une frontière de paix et d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge.

Se disant persuadé que le gouvernement et le peuple cambodgiens obtiendront de plus grandes performances dans l’édification et le développement nationaux, il a souhaité le grand succès au Parti du Peuple Cambodgien (PPC) aux élections des conseils communaux en 2017 et aux législatives en 2018, continuant ainsi à diriger un Cambodge de paix, de stabilité et de développement prospère.

Le dirigeant vietnamien a pour l’occasion adressé ses salutations distinguées à Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk, à Sa Majesté le Roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, et aux dirigeants du Sénat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement du Cambodge.

De son côté, le vice-Premier ministre cambodgien a solennellement remercié Trân Dai Quang pour ses évaluations des liens entre les deux pays, soulignant qu’elles montrent la position conséquente du Vietnam de soutenir le peuple cambodgien.

Le dirigeant cambodgien a fait savoir que son pays prévoit d’organiser une conférence sur le développement des provinces à la frontière khméro-vietnamienne et qu’il est en train d’en discuter avec la partie vietnamienne, dans le but de mette en œuvre plus efficacement la coopération entre les deux pays.

Il a affirmé que sa visite au Vietnam est une occasion d’exprimer ses remerciements sincères au Parti, à l’Etat et au peuple vietnamiens pour avoir soutenu et aidé le peuple cambodgien à sortir du régime génocidaire, à construire et à développer le Cambodge qui, sans la victoire du 7 janvier 1979, n’était pas ce qu’il est aujourd’hui.

Par C. Nika