CETC: La Chambre de première instance conclut les audiences consacrées à l’examen de la preuve dans le dossier 002/02

AKP Phnom Penh, 11 janvier 2017 –

La Chambre de première instance des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) a conclu les audiences consacrées à l’examen des éléments de preuve dans le dossier 002/02.

“Le mercredi 11 janvier 2017 a marqué la fin des audiences consacrées à l’examen des éléments de preuve dans le deuxième procès du dossier No. 002 concernant les allégations de crimes contre l’humanité, de génocide et d’infractions graves aux Conventions de Genève auxquelles devaient répondre les Accusés Nuon Chea et Khieu Samphan”, lit-on un communiqué de presse des CETC rendu public cet après-midi.

D’après la même source, la Chambre de première instance des CETC a débuté ces audiences le 8 janvier 2015. Les débats ont porté sur les éléments de preuve relatifs aux phases du procès portant sur les coopératives de Tram Kok (y compris le centre de sécurité de Kraing Ta Chan et le traitement des Bouddhistes), les chantiers du barrage du 1er janvier, de l’aéroport de Kampong Chhnang et du barrage de Trapeang Thma, le traitement des Chams et des Vietnamiens, les centres de sécurité de Au Kanseng, Phnom Kraol, S-21 et les purges internes, la réglementation des mariages, la nature du conflit armé et pour finir le rôle des Accusés.

La Chambre de première instance a siégé 274 jours depuis l’ouverture du deuxième procès dans le cadre du dossier No. 002 et entendu les dépositions de 114 témoins, 63 parties civiles et 8 experts. Par ailleurs, elle a donné aux parties l’occasion de présenter les documents clés relatifs à chaque phase du procès et a entendu les indications fournies par les co-avocats principaux pour les parties civiles sur la nature des réparations qu’ils entendent demander. 77.604 personnes ont assisté aux audiences du deuxième procès dans le cadre du dossier No. 002 dans la galerie ouverte au public.

La Chambre de première instance a fixé la date limite pour le dépôt des mémoires en clôture au 24 avril 2017. Les co-avocats principaux pour les parties civiles doivent déposer les demandes finales de réparations le 22 mai 2017 au plus tard. Les audiences consacrées aux réquisitions et aux plaidoiries finales se tiendront à partir du 5 juin 2017 : les co-avocats principaux auront une journée pour présenter leurs conclusions ; les co-procureurs disposeront de trois jours et chacune des équipes de défense disposera de deux jours. Une journée supplémentaire sera consacrée aux arguments en réplique et 4 heures seront accordées pour les déclarations finales des Accusés, s’ils décident d’exercer ce droit.

Le premier procès du dossier No. 002 contre les mêmes Accusés, qui portait sur des accusations de crimes contre l’humanité relatives à l’évacuation forcée de Phnom Penh, à d’autres déplacements de population et aux exécutions à Tuol Po Chrey, s’est conclu par le prononcé d’un arrêt en novembre 2016.

La Chambre de la Cour suprême des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) a, le 23 novembre dernier, confirmé la peine de réclusion à perpétuité prononcée par la Chambre de première instance à l’encontre de Nuon Chea, ancien secrétaire adjoint du Parti communiste du Kampuchéa, et Khieu Samphan, ancien chef d’Etat du Kampuchéa démocratique.

Par C. Nika