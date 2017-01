Ouverture du Festival de l’Inde au Cambodge

AKP Phnom Penh, 11 janvier 2017 -

Le festival de l’Inde au Cambodge s’ouvre dans la soirée du 10 janvier au Théâtre Chaktomuk, à Phnom Penh, avec la représentation de la danse classique indienne Ramayana (Ream Ke) par la troupe renommée Kalakshetra.

S.A.R. Norodom Sirivudh, conseiller personnel de Sa Majesté le Roi et son épouse; Khieu Kanharith, ministre de l’Information et son épouse; Mme Phoeurng Sackona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts; et l’ambassadeur indien au Cambodge, Naveen Srivastava; ainsi que de nombreux autres hauts officiels étaient présents à la cérémonie d’ouverture.

Photo: Sin Sareth