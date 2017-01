Samdech Sâr Khéng reçu par le PM vietnamien

AKP Phnom Penh, 10 janvier 2017 –

Le vice-Premier ministre Samdech Kralahom Sâr Khéng, ministre cambodgien de l’Intérieur, a fait hier à Hanoi, au Vietnam, une visite de courtoisie au Premier ministre vietnamien, Nguyên Xuân Phuc, a rapporté l’Agence vietnamienne d’information (AVI).

Samdech Sâr Khéng a, à cette occasion, annoncé que les ministères cambodgien de l’Intérieur et vietnamien de la Sécurité publique avaient connu une coopération fructueuse, en particulier cette dernière décennie.

Les deux parties se sont coordonnées pour assurer une frontière commune de paix, de sécurité, d’amitié et de coopération, a-t-il dit, remerciant la partie vietnamienne pour son soutien en matériel, en formation du personnel et en échange d’expériences.

Estimant que la situation criminelle était de plus en plus complexe, il a souligné la nécessité pour les deux ministères de resserrer leurs liens.

Le vice-Premier ministre cambodgien a également promis de diriger les agences cambodgiennes concernées pour créer des conditions favorables aux Vietnamiens vivant au Cambodge, sans oublier de remercier le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens pour leurs aides précieuses accordées à l’œuvre d’édification et de développement du Cambodge.

De son côté, Nguyên Xuân Phuc a affirmé que la politique constante du Vietnam était de renforcer les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et à long terme avec le Cambodge.

Le dirigeant vietnamien a félicité le peuple cambodgien pour ses réalisations ces derniers temps, affirmant que le Vietnam souhaite toujours un Cambodge de stabilité, de paix et de prospérité.

Il a exprimé le souhait que le Cambodge organise avec succès les élections des conseils communaux en juin 2017 et les élections parlementaires en juillet 2018.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que les forces de sécurité publique des deux pays devraient accroître les échanges de délégation de tous les niveaux tout en maintenant et en promouvant les mécanismes de coopération existants.

Ils doivent réaliser systématiquement le principe de ne pas permettre à aucune force hostile d’utiliser le territoire d’un pays pour porter préjudice à la paix, à la sécurité et à la stabilité de l’autre, a-t-il dit, ajoutant qu’ils devraient également se coordonner étroitement pour déjouer tous les complots des forces hostiles et de ceux qui nuisent à l’intérêt et à la sécurité de chaque pays.

Le Premier ministre vietnamien a profité de l’occasion pour transmettre les souhaits du Nouvel An à la famille royale cambodgienne et aux dirigeants cambodgiens.

Par C. Nika