Coopération efficace Cambodge-Vietnam dans la garantie de la sécurité nationale

AKP Phnom Penh, 10 janvier 2017 –

Samdech Kralahom Sâr Khéng, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l’Intérieur, à la tête d’une délégation en visite de travail au Vietnam, s’est entretenu hier à Hanoi avec To Lam, ministre vietnamien de la Sécurité publique.

Selon l’Agence vietnamienne d’information (AVI), le ministre vietnamien a tenu en haute estime la coopération efficace entre les deux ministères, notamment dans le maintien de la sécurité nationale et de l’ordre social, l’échange d’informations sur la situation régionale et internationale, la coordination entre gardes-frontières, la coopération dans la lutte contre la criminalité économique et celle liée à la drogue …

To Lam a souhaité qu’en 2017, les deux parties continueront de maintenir les contacts entre leurs responsables pour régler ensemble et à temps les affaires menées par les forces hostiles visant à dénaturer les relations d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge ainsi que de se coordonner étroitement dans la garantie de la sécurité des visites des dirigeants vietnamiens et cambodgiens.

Pour sa part, Samdech Sâr Khéng a également estimé les relations politiques de confiance entre les deux pays, la coordination régulière et l’entraide entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et celui de l’Intérieur du Cambodge.

Le ministre cambodgien de l’Intérieur a espéré une coopération plus efficace entre les deux parties dans le futur.

A cette occasion, les deux ministres ont signé un procès-verbal de coopération pour 2017.

A noter qu’une haute délégation cambodgienne conduite par Samdech Sâr Khéng est partie pour Hanoi le 9 janvier pour y effectuer une visite de trois jours.

By C. Nika