Singapour aidera à former 80 formateurs techniques cambodgiens

AKP Phnom Penh, 10 janvier 2017 –

Singapour organisera une formation de trois semaines à l’intention de 80 formateurs techniques cambodgiens, a fait savoir un haut officiel du ministère du Travail et de la Formation professionnelle.

Selon Heng Sour, porte-parole du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, dans le cadre du mémorandum d’entente signé hier, 80 formateurs techniques cambodgiens seront envoyés à Singapour pour suivre une formation de formateurs à l’Institut de l’éducation technique (ITE) pendant trois semaines.

Parmi eux, il y a 32 formateurs en TIC, 32 formateurs en mécanique et 16 formateurs en électronique, a précisé le porte-parole, ajoutant qu’après la formation, chacun d’eux a l’obligation de former trois autres formateurs techniques cambodgiens.

A noter qu’hier soir, le Cambodge et Singapour ont conclu deux documents de coopération, dont le mémorandum d’entente sur la collaboration dans le domaine de l’éducation et de la formation techniques et professionnelles entre le ministère du Travail et de la Formation professionnelle du Cambodge et l’ITE de Singapour; et le mémorandum d’entente entre l’Hôpital Calmette du Cambodge et l’Hôpital Tan Tock Seng de Singapour.

Ces deux mémorandums ont été signés sous la présidence du Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, et du président singapourien, le Dr Tony Tan Keng Yam, après leur entretien au Palais de la Paix, à Phnom Penh.

Par C. Nika