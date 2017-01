Le Cambodge et Singapour souhaitent plus de coopération bilatérale

AKP Phnom Penh, 09 janvier 2016 –

Le Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, s’est entretenu cet après-midi au Palais de la Paix, à Phnom Penh, avec le Dr Tony Tan Keng Yam, président de la République de Singapour, en visite au Cambodge.

Selon Eang Sophalleth, assistant de Samdech Techo Hun Sèn, les deux parties ont échangé des points de vue sur la possibilité de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme et de la formation des ressources humaines.

Le Dr Tony Tan Keng Yam a félicité le Cambodge de ses progrès et de ses réalisations, en particulier dans les secteurs économique, industriel et de la construction. Il a également exprimé son optimisme sur les relations entre les deux pays après plus de 50 ans d’établissement de leurs relations diplomatiques.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sèn a remercié le gouvernement et le peuple de Singapour pour leur aide au Cambodge, soulignant que le développement actuel du Cambodge est inséparable du soutien de Singapour. De plus, il a demandé à la partie singapourienne de continuer à aider le Cambodge dans la formation des ressources humaines, d’encourager encore des investisseurs et des touristes au Cambodge, d’augmenter les échanges commerciaux et d’acheter du riz cambodgien, en particulier du riz bio.

Dans sa réponse, le président de Singapour a accepté les demandes de Samdech Techo Hun Sèn et s’est engagé à aider le Cambodge dans les domaines de l’investissement et de la formation des ressources humaines.

Selon Samdech Techo Hun Sèn, la valeur des échanges commerciaux entre le Cambodge et Singapour s’élève à environ 500 millions de dollars américains par an.

Après l’entretien, les deux dirigeants ont présidé la cérémonie de signature de deux documents de coopération, dont le mémorandum d’entente sur la collaboration dans le domaine de l’éducation et de la formation techniques et professionnelles entre le ministère du Travail et de la Formation professionnelle du Cambodge et l’Institut de l’éducation technique (ITE) de Singapour; et le mémorandum d’entente entre l’Hôpital Calmette du Cambodge et l’Hôpital Tan Tock Seng de Singapour.

A noter que le Dr Tony Tan Keng Yam et son épouse sont arrivés à Phnom Penh hier après-midi pour une visite d’Etat de quatre jours au Cambodge. Ce matin, ils ont été reçus en audiences royales séparées par Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, et Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk, dans le Palais royal.

D’après le programme prévu, le Dr Tony Tan Keng Yam visitera également le projet de Singapour à l’Hôpital Calmette, à Phnom Penh et le Temple d’Angkor Wat dans la province de Siem Reap.

Par C. Nika