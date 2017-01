Le Festival de l’Inde au Cambodge commencera demain

AKP Phnom Penh, 09 janvier 2017 –

L’Ambassade et le ministère de la Culture de l’Inde, avec l’appui du ministère du Tourisme et du ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, organiseront le Festival de l’Inde au Cambodge.

Selon une annonce du ministère du Tourisme, cet événement aura lieu dans la capitale de Phnom Penh, la province culturelle de Siem Reap et la province du nord-ouest de Battambang, entre janvier et février 2017 avec entrée gratuite.

Le Festival comprendra la danse classique Ramayana, la danse classique indienne Kathak, la danse folklorique Manganiar, un festival bouddhiste et un festival gastronomique.

La cérémonie d’ouverture du Festival de l’Inde sera organisée demain soir vers 6h au Théâtre Chaktomuk, à Phnom Penh, avec la représentation de la danse classique indienne Ramayana (Ream Ke) par la troupe renommée Kalakshetra. La représentation continue les 11 et 12 janvier avec de différents chapitres de l’épopée.

Par C. Nika