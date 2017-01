Le PPC poursuit la culture de dialogue

AKP Phnom Penh, 09 janvier 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre et président du Parti du Peuple Cambodgien (PPC), a exprimé la détermination du PPC à poursuivre la culture de dialogue avec les autres Partis.

« Le PPC continue d’appliquer honnêtement la culture de dialogue avec les Partis qui ont des sièges à l’Assemblée nationale et au Sénat conformément aux principes de la démocratie libérale, du pluralisme et à l’Etat de droit », a affirmé le chef du gouvernement royal dans son discours lors de la célébration du 38eanniversaire de la Journée de la victoire du 7 Janvier tenue samedi dernier au siège du PPC, à Phnom Penh.

La malhonnêteté et l’insulte les uns des autres et l’instigation pour la vengeance et la violence ne garantiront pas une culture durable du dialogue, a-t-il souligné, ajoutant que cela détruirait l’unité nationale.

Samdech Techo Hun Sèn a également réaffirmé l’attention du PPC au rehaussement de la coopération avec d’autres Partis politiques, associations, organisations non gouvernementales et d’autres milieux de la société afin de sauvegarder et d’élargir les réalisations nationales.

Par C. Nika