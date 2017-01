Des forces cambodgiennes du maintien de la paix rentrent du Soudan du Sud et du Liban

AKP Phnom Penh, 09 janvier 2017 –

Deux troupes de Casques bleus cambodgiens sont retournés au pays après avoir accompli avec succès leur mission de maintien de la paix de l’ONU au Liban et au Soudan du Sud.

Une cérémonie officielle pour les accueillir s’est organisée récemment à la base militaire aérienne de Phnom Penh, sous la présidence du général Tea Banh, vice-Premier ministre, ministre cambodgien de la Défense nationale; et Alexandre Huynh, représentant de l’ONU au Cambodge.

Le général Tea Banh a, à cette occasion, souligné la détermination du gouvernement royal du Cambodge (GRC) à contribuer à la mission internationale de maintien de la paix.

Alexandre Huynh a hautement apprécié les efforts et les réalisations des forces cambodgiennes, et a remercié le peuple et le GRC pour le soutien continu à la mission de l’ONU.

Le Cambodge a depuis 2006 envoyé au total 3.960 soldats, dont 146 femmes, aux opérations de maintien de la paix de l’ONU au Soudan, au Soudan du Sud, en République centrafricaine, au Tchad, en Syrie, au Liban, au Mali et à Chypre.

Par C. Nika