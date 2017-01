La présidente de la CRC obtient un doctorat honoris causa d’une grande université chinoise

AKP Phnom Penh, 09 janvier 2017 –

L’Université des nationalités du Guangxi, en Chine, a remis ce matin le doctorat honoris en littérature à Samdech Kittiprittbandit Bun Rany Hun Sèn, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne (CRC).

La cérémonie d’attribution a eu lieu à la Salle de conférence Chaktomuk, à Phnom Penh, sous la présidence du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn.

A noter que l’Université des nationalités du Guangxi a été fondée en 1952. Basée à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, l’université compte deux campus : Campus Est et Campus Ouest et se compose de 23 facultés. Elle a, jusqu’à présent, formé 12.000 étudiants étrangers.

Samdech Bun Rany Hun Sèn a obtenu de nombreux prix en reconnaissance de sa direction dans les activités humanitaires. Elle a été nommée Championne nationale du Forum des Nations Unies pour le leadership en Asie-Pacifique en réponse au VIH/Sida et Championne nationale du Plan d’action du Secrétaire général des Nations Unies pour la santé des femmes et des enfants. Elle a été également remise de nombreuses médailles nationales et internationales ainsi que des diplômes honoris causa.

Par C. Nika