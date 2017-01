Le président singapourien arrive au Cambodge pour une visite d’Etat de quatre jours

AKP Phnom Penh, 08 janvier 2017 –

Le Dr Tony Tan Keng Yam, président de la République de Singapour, arrive cet après-midi à Phnom Penh pour effectuer une visite d’Etat de quatre jours au Cambodge.

Le président singapourien et son épouse ainsi que leur entourage sont chaleureusement accueillis à leur arrivée à l’aéroport international de Phnom Penh par Samdech Chaufea Veang Kong Sam Ol, vice-Premier ministre et ministre du Palais royal; Thong Khon, ministre du Tourisme; et de nombreux autres hauts officiels.

Photo: Suos Savy