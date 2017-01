Le PPC s’oppose à des actions visant à diviser le Cambodge

AKP Phnom Penh, 08 janvier 2017 –

Le Parti du Peuple Cambodgien (PPC) s’oppose résolument à toutes les actions, quelles que soient les sources, qui pourraient à nouveau diviser le Cambodge.

C’est ce qu’a affirmé le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, président du PPC, au moment où il a présidé la commémoration du 38e anniversaire de la Journée de la victoire du 7 Janvier tenue hier au siège du PPC, à Phnom Penh.

“Nous adhérons fermement à l’esprit de réconciliation nationale, aux principes de la démocratie et aux droits de l’homme. Nous nous efforçons de coordonner les différentes opinions dans la société avec patience, compréhension et de manière non violente, en respectant strictement et en appliquant la loi”, a dit Samdech Techo Hun Sèn.

Le PPC défend fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Cambodge, la Constitution, la monarchie et toutes les réalisations nationales, en particulier la paix, la stabilité politique, la sécurité et l’ordre public qui sont essentiels pour garantir le progrès de la démocratie et des droits de l’homme, a ajouté Samdech Techo Hun Sèn, soulignant que le PPC garantira un développement durable et équitable, tout en veillant à l’amélioration des conditions de vie du peuple.

“Nous nous opposons à des actions extérieures qui tentent de faire pression sur le gouvernement royal du Cambodge pour qu’il agisse selon leurs volontés sous le prétexte de la démocratie et des droits de l’homme, et nous considérons cet acte comme une atteinte à la compétence d’un Etat souverain et à un principe universel”, a dit le chef du gouvernement royal.

Selon lui, le Cambodge ne peut accepter des pressions ou des ingérences, en particulier de l’extérieur, pour des changements par révolution des couleurs, ce qui est contraire aux principes de la démocratie et de l’Etat de droit. Cette tentative a créé des conflits internes, l’instabilité, l’insécurité, la guerre, les souffrances, les réfugiés et la perte injuste de vies sans fin des dizaines de milliers de personnes innocentes dans un certain nombre de pays.

Par C. Nika