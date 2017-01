Commémoration du 38e anniversaire de la Journée de la victoire du 7 Janvier

AKP Phnom Penh, 07 janvier 2017 –

Des milliers de Cambodgiens, dont des hauts officiels, des fonctionnaires, des forces armées, des élèves/étudiants et des bonzes se sont rassemblés ce matin au siège du Parti du Peuple Cambodgien (PPC), parti au pouvoir, pour commémorer le 38e anniversaire de la Journée de la victoire du 7 janvier.

Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale et président d’honneur du PPC, et Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre et président du PPC, ont présidé cette célébration annuelle.

“Le 7 janvier 1979 était la victoire historique du peuple cambodgien dans le renversement du régime du génocide de Pol Pot, mettant fin à la période la plus sombre du Cambodge et inaugurant une nouvelle ère d’indépendance, de liberté, de démocratie et de progrès social. Aujourd’hui, c’est un événement solennel pour le peuple dans tout le pays de célébrer le 38e anniversaire de la victoire glorieux avec une grande fierté de nombreuses réalisations historiques importantes obtenues au cours des 38 dernières années, y compris celles réalisées récemment, en 2016 », a dit Samdech Techo Hun Sèn à cette occasion.

Le chef du gouvernement royal a rappelé l’histoire du Cambodge, depuis le coup d’Etat en mars 1970, puis le régime des Khmers rouges qui avait tué son propre peuple et dévasté tout ce qui concerne les valeurs spirituelles et matérielles nationales jusqu’à la libération nationale du 7 janvier 1979.

“La victoire du 7 Janvier a sauvé à temps les vies du peuple restantes et a récupéré pour le peuple leurs droits et leur liberté. Cela a ranimé toutes les valeurs spirituelles et matérielles cambodgiennes accumulées depuis des milliers d’années tout en contribuant activement à la paix et à la sécurité. C’est la vérité historique qu’aucune force ne pouvait tordre, exagérer, oublier et/ou détruire”, a-t-il souligné.

Trente-huit (38) ans se sont écoulés très vite, mais l’esprit du 7 janvier existe toujours dans le cœur du peuple cambodgien, non seulement de ceux qui ont survécu au régime génocidaire des Khmers rouges, mais aussi des jeunes générations.

Le docteur Sorn Samnang, conseiller du gouvernement royal et président de l’Association des historiens cambodgiens, a dit à l’AKP que c’était un jour historique où les Cambodgiens avaient quitté ce régime sombre (régime des Khmers rouges, 17 avril 1975-7 janvier 1979).

“Le 7 janvier 1979 a ouvert une nouvelle page historique pour le Cambodge, de l’enfer au développement actuel dans presque tous les secteurs”, a-t-il précisé.

Long Meng Heang, diplômé de la littérature anglaise de l’Institut InterED, a dit qu’il n’était pas né à cette époque, mais il se sentait familier avec la Journée de la victoire du 7 Janvier car il entendait toujours parler des gens.

De son côté, Hor Dolla, étudiante à l’Université royale de droit et des sciences économiques, a dit que même si les gens avaient des idées différentes concernant la Journée du 7 Janvier, c’était pour elle le jour de restituer la liberté à tout le peuple cambodgien et de faire changer l’image du Royaume avec une reconnaissance internationale.

“Je suis née après 1979, mais grâce aux livres historiques et aux générations plus âgées, je sais que le 7 Janvier était le jour où le Front uni national pour le salut du Kampuchéa avait renversé le régime de génocide [Pol Pot] avec le soutien tant spirituel que matériel de la part des soldats vietnamiens”, a dit Ros Sina, un médecin.

Kun Sothida, une étudiante de sage-femme, a expliqué que ce qu’elle connaissait du 7 Janvier, c’était le jour où ses parents et ses proches avaient survécu au régime génocidaire des Khmers rouges.

Le 7 janvier est un jour férié pour tous les fonctionnaires, étudiants, employés et ouvriers. A cette occasion, des films, des chansons et des spectacles en commémoration de l’événement annuel sont présentés à la radio, à la télévision, etc.

Article en khmer par Phal Sophanith

Article en français par C. Nika