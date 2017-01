Un site Internet sur l’histoire des Khmers Rouges sera lancé demain

Le Centre de documentation du Cambodge (DC-Cam) lancera officiellement un nouveau site Internet sur l’histoire du régime des Khmers rouges :www.khmerrougehistory.org demain, le jour de la célébration du 38e anniversaire de la Journée de la Victoire du 7 janvier sur ce régime génocidaire.

Ce lancement vise à fournir au public, en particulier aux étudiants et aux étrangers, l’accès aux informations et aux données liées à l’histoire du Kampuchea démocratique (1975-1979).

Ce site bilingue (khmer et anglais) regroupe plus d’un million de documents de différents types comme interviews sonores, vidéos, photos, livres, films, etc. Il est divisé en trois sections : un bref d’événements importants à partir de la fondation du régime des Khmers rouges au processus du Tribunal des Khmers rouges ; l’explication des mots utilisés dans ce régime ; et la biographie des cadres khmers rouges, des survivants et de ceux qui ont perdu la vie pendant ce régime.

Soutenue par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et DW Akademie, la préparation du site Internet a pris près de trois ans.

