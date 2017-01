Le Cambodge lancera un centre commercial dans la province chinoise du Shaanxi

AKP Phnom Penh, 06 janvier 2017 –

Pan Sorasak, ministre cambodgien du Commerce, s’est entretenu hier à Xi’an de la province chinoise du Shaanxi, avec Hu Heping, gouverneur du Shaanxi, en vue de renforcer les relations commerciales, culturelles et touristiques entre les deux pays.

Selon le ministère du Commerce, le lancement du nouveau centre de commerce du Cambodge à Xi’an et l’augmentation du volume des échanges commerciaux jusqu’à 5 milliards de dollars cette année étaient les sujets de la discussion.

A cette occasion, Pan Sorasak a remercié Hu Heping et le gouvernement chinois de leur soutien à la mise en place du centre de commerce, tout en espérant que ce centre aidera à promouvoir les exportations du Cambodge et attirera les visiteurs et les investisseurs chinois au Royaume.

A rappeler qu’en novembre dernier, le Cambodge a officiellement lancé un centre commercial à Haining, province chinoise du Zhejiang, pour promouvoir la culture et diversifier les exportations de produits cambodgiens vers les marchés chinois. Le pays a également projeté d’établir trois autres centres commerciaux dans trois villes chinoises dont Pékin, Shanghai et Guangzhou.

En 2015, la valeur des échanges commerciaux entre le Cambodge et la Chine ont attient 4,43 milliards de dollars américains, et les deux pays se sont engagés à la porter à 5 milliards de dollars en 2017.

Par C. Nika