13e Réunion du Comité national pour le développement démocratique au niveau sous-national

AKP Phnom Penh, 05 janvier 2017 –

Samdech Kralahom Sâr Khéng, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, a présidé la 13e Réunion du Comité national pour le développement démocratique au niveau sous-national (CNDD), tenue hier au siège du ministère de l’Intérieur, à Phnom Penh.

L’approbation du projet du procès-verbal de la 12e Réunion du CNDD, la discussion et l’approbation du plan d’action et du budget du CNDD en 2017 figuraient à l’ordre du jour.

Selon Samdech Sâr Khéng, le Programme national pour le développement démocratique au niveau sous-national a été déjà mis en œuvre pendant six ans. Même si une étude d’évaluation à mi-parcours montre un changement positif dans le système de gestion de l’administration sous-nationale, il y a encore des défis, a-t-il ajouté.

Samdech Sâr Khéng a profité de cette occasion pour demander au ministère de l’Environnement et au ministère de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche de coopérer dans l’organisation d’une réunion pour faire le bilan des résultats et des défis dans l’application de la directive sur les mesures de renforcement de la gestion des ressources naturelles approuvée par le gouvernement royal du Cambodge le 22 septembre dernier.

Par S. Chhavy