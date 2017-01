Une société chinoise révèle son projet d’investissement de 3 milliards de dollars au Cambodge

AKP Phnom Penh, 05 janvier 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu hier après-midi au Palais de la Paix, à Phnom Penh, Zhang Li, président de la société chinoise, Guangzhou R&F Co., Ltd.

Lors de cette visite de courtoisie, Zhang Li a informé le chef du gouvernement cambodgien de l’intérêt et de la confiance de son entreprise sur l’économie du Cambodge après avoir visité le Cambodge à quatre reprises, ainsi que de sa discussion avec Neak Oknha Kith Meng, un important homme d’affaires cambodgien, sur la possibilité d’établir des coentreprises, et il était d’accord d’investir quelque 3 milliards de dollars américains au Cambodge dans les trois à cinq ans.

Pour la première phase, a-t-il ajouté, la société a projeté d’investir dans la construction d’hôtels six étoiles dans la capitale de Phnom Penh et dans la province balnéaire de Preah Sihanouk.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sèn a salué le projet de coentreprises entre Neak Oknha Kith Meng et Guangzhou R&F Co., Ltd., qui répond positivement à l’initiative “la Ceinture et la Route ” de la Chine.

Par C. Nika