Prochaine visite du président singapourien au Cambodge

AKP Phnom Penh, 05 janvier 2017 –

Le président de la République de Singapour, Tony Tan Keng Yam, effectuera une visite d’Etat au Cambodge du 8 au 11 janvier 2017, à l’invitation de Sa Majesté Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, lit-on un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale rendu public hier.

Au cours de la visite, Tony Tan Keng Yam sera reçu en audiences royales séparées par Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni et Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk, dans le Palais royal.

En plus, le président singapourien s’entretiendra avec Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Les deux dirigeants présideront ensuite la cérémonie de signature de deux documents dont le mémorandum d’entente sur la collaboration dans le domaine de l’éducation et de la formation techniques et professionnelles entre le ministère du Travail et de la Formation professionnelle du Cambodge et l’Institut de l’éducation technique (ITE) de Singapour; et le mémorandum d’entente entre l’Hôpital Calmette du Cambodge et l’Hôpital Tan Tock Seng de Singapour.

En outre, Tony Tan Keng Yam visitera également le projet de Singapour à l’Hôpital Calmette, à Phnom Penh et le Temple d’Angkor Wat dans la province de Siem Reap.

Par C. Nika