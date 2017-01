Une soixantaine de suspects arrêtés le 1er jour de la campagne de lutte contre les drogues

AKP Phnom Penh, 03 janvier 2017 –

En une seule première journée du lancement de la campagne de lutte contre les drogues, 23 cas de drogues ont été réprimés et 66 suspects ont été arrêtés, dont 8 femmes, en saisissant 28 petits paquets d’ICE et 28 capsules de MY.

C’est ce qu’a fait savoir le général Keat Chantharith, porte-parole du ministère de l’Intérieur, dans une réunion du Secrétariat de la première campagne de lutte contre les drogues tenue hier après-midi sous la présidence de Samdech Kralahom Sâr Khéng, vice-Premier ministre et ministère de l’Intérieur.

Parmi les 66 personnes arrêtées figuraient 47 trafiquants de drogues et 16 consommateurs de drogues, a indiqué le général Keat Chantharith.

La campagne de lutte contre les drogues durera six mois, du 1er janvier au 30 juin 2017, dans 11 différentes capitale et provinces telles que Phnom Penh, Battambang, Pursat, Kampong Chhnang, Svay Rieng, Kampong Thom, Siem Reap, Kandal, Kampong Cham, Banteay Meanchey et Rattanakiri (pour la première phase), a-t-il continué.

Le général Neth Savoeun, commissaire général de la police, a récemment dit qu’en 2016, les autorités compétentes avaient réprimé 4.191 cas de drogue, arrêtant ainsi quelque 9.800 suspects et saisissant plus de 175 kg de stupéfiants.

Il y a actuellement environ 18.554 toxicomanes au Cambodge, selon le général Neth Savoeun.

Par S. Chhavy