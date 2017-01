Samdech Sâr Khéng souhaite le renforcement de l’application du code de la route

AKP Phnom Penh, 03 janvier 2017 –

Samdech Kralahom Sâr Kheng, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, a lancé un appel pour une application plus rigoureuse du code de la route.

Lors de la réunion récapitulative du Comité national de la sécurité routière (CNSR), Samdech Sâr Khéng a exprimé ses remerciements et son appréciation aux agents de la circulation, aux gendarmes, aux officiels du ministère des Travaux publics et des Transports et aux autres institutions concernées pour avoir pris part à la prévention et à la réduction des pertes causées par les accidents de la route.

Samdech Sâr Khéng, aussi président du CNSR, a attribué le Prix international de sécurité routière qu’il a obtenu de Prince Michael de Kent à Londres, au Royaume-Uni vers mi-décembre dernier, à la contribution de tous les milieux.

Selon un rapport du CNSR, 3.700 cas d’accidents de la circulation ont été enregistrés en 2016, tuant 1.717 personnes et blessant 6.607 autres, contre 4.600 cas avec 2.265 morts et 9.775 blessés en 2015.

Samdech Sâr Khéng a également demandé à tous les usagers de la route de continuer à respecter le code de route afin de réduire les accidents routiers à un niveau minimum en 2017.

Par C. Nika