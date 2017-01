Le Cambodge estime une augmentation de 6% du nombre de visiteurs étrangers en 2016

AKP Phnom Penh, 02 janvier 2017 –

Thong Khon, ministre cambodgien du Tourisme, a récemment estimé que le nombre de touristes étrangers au Cambodge en 2016 verrait une augmentation entre 5 et 6% par rapport à un an plus tôt.

Dans une interview avec la presse locale la semaine dernière, Thong Khon a dit que nous espérions accueillir plus de 5 millions de visiteurs étrangers en 2016.

Cette année, s’il y a plus de vols directs de différentes destinations, le nombre de visiteurs étrangers connaîtra une hause entre 7 et 8% par rapport à 2016, a dit le ministre.

Le Cambodge s’est, a-t-il souligné, déterminé à attirer quelque 7 millions de touristes internationaux vers 2020, dont 2 millions chinois.

En 2015, environ 4,5 millions de visiteurs étrangers se sont rendus au Cambodge, parmi eux environ 800.000 étaient des Chinois, classant ainsi la Chine au deuxième rang des plus grands marchés touristiques pour le Cambodge, après le Vietnam.

Par C. Nika