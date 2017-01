Hainan Airlines lance une nouvelle route au Cambodge

AKP Phnom Penh, 02 janvier 2017 –

La compagnie aérienne chinoise, Hainan Airlines, a lancé vers fin de la semaine dernière, son premier vol direct entre la ville de Sanya de l’île chinoise de Hainan et Phnom Penh, la capitale du Cambodge.

Avec 155 passagers à son bord de Boeing 737, le vol inaugural de Hainan Airlines a atterri à l’aéroport international de Phnom Penh dans la nuit du 30 décembre.

La même nuit, 162 touristes cambodgiens sont partis pour Hainan sur le même vol.

La création de ce vol direct, trois vols par semaine : deux à la capitale de Phnom Penh et une à la province culturelle de Siem Reap, vise à attirer plus de visiteurs chinois au Cambodge et vice versa.

Par C. Nika