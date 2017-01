Le Roi et la Reine-Mère prennent le train pour aller à la province de Preah Sihanouk

AKP Phnom Penh, 30 décembre 2016 –

Sa Majesté Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge et Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk sont partis ce matin pour la province balnéaire de Preah Sihanouk en train.

Les monarques ont été accompagnés du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn et de son épouse Samdech Kittiprittbandit Bun Rany Hun Sèn.

Sur sa page Facebook officielle, Samdech Techo Hun Sèn a exprimé son honneur d’avoir accompagné le Roi et la Reine-Mère pendant le voyage.

“Aujourd’hui, ma femme et moi sommes très heureux et avons un grand honneur d’accompagner Sa Majesté Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge et Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk de Phnom Penh à la province de Preah Sihanouk en train pour célébrer la nouvelle année 2017″, a-t-il dit.

Le Cambodge compte actuellement deux lignes de chemin de fer, de Phnom Penh à Preah Sihanouk et de Phnom Penh à Battambang et à Poïpet, à la frontière khméro-thaïlandaise.

La première ligne d’une longueur totale de 266 km a été construite sous le régime Sangkum Reastr Niyum du Roi-Père défunt, Samdech Preah Norodom Sihanouk. La construction de ces chemins de fer a été divisée en trois étapes: Phnom Penh-Takéo de 75 km, construite de 1960 à 1966; Takéo-Kampot de 92 km, de 1966 à 1967; et Kampot-Preah Sihanouk-port Sihanouk de 99 km, de 1967 à 1969.

La deuxième ligne de 385.05 km de long a été construite à l’époque coloniale française. La première partie, de Phnom Penh à Pursat de 166 km, a été construite de 1929 à 1931, puis de Pursat à Mongkul Borei de 164 km, de 1931 à 1933, et la dernière partie, de Mongkul Borei à Poïpet de 55.05 km, de 1933 à 1942.

La première ligne est actuellement en service après avoir été réparée par le gouvernement royal, alors que la deuxième est en rénovation et reliera bientôt à la ligne manquante pour la connexion régionale.

Par C. Nika