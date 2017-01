Le Roi et la Reine font escale à la gare de Takéo

AKP Takeo, 30 décembre 2016 –

Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, et Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk, accompagnés du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn et de son épouse Samdech Kittiprittbandit Bun Rany Hun Sèn, rendent visite à des bonzes, des nonnes, des fonctionnaires, des forces armées, des élèves et des habitants locaux pendant leur escale à la gare provinciale ce matin, le long de leur chemin à la province balnéaire de Preah Sihanouk par le train.

Photo: Kok Ky (Conseil des ministres)