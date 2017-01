Projet de construction d’un nouveau terminal au Port autonome de Sihanouk-ville en étude

AKP Phnom Penh, 29 décembre 2016 –

Le gouvernement royal du Cambodge (GRC) construira un nouveau terminal de plus de 200 millions de dollars américains au Port autonome de Sihanouk-ville (PAS), province de Preah Sihanouk, a déclaré Sun Chanthol, ministre d’Etat et ministre des Travaux publics et des Transports.

Ce projet permettra de rehausser la capacité du PAS à accueillir encore plus de navires, a dit hier le ministre d’Etat lors de la réunion annuelle récapitulative du ministère.

Le GRC et l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA) sont en train de mener une étude sur ce projet, étude qui pourrait se terminer vers fin de l’an prochain, a-t-il indiqué, ajoutant: “Nous demandons un prêt du Japon pour construire ce nouveau terminal.”

Actuellement, le PAS accueille environ 500.000 EVP par an, ce qui provoque la congestion au port, donc un nouveau port en eau profonde est nécessaire, a souligné Sun Chanthol.

“Avec au moins 14,5 m de profondeur, le nouveau port pourra accueillir environ 93% des navires dans la région,” a-t-il dit, estimant qu’environ 1.000.000 d’EVP passeraient annuellement par le PAS à partir de 2023.

Lou Kim Chhun, directeur général du PAS, a, pour sa part, dit que la construction du nouveau terminal pourrait commencer à la fin de 2017 ou au début de 2018 et devrait s’achever vers fin 2022.

Par C. Nika