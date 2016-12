Le ministère du Tourisme restructuré

AKP Phnom Penh, 29 décembre 2016 –

Afin de promouvoir encore davantage le secteur touristique, le gouvernement royal du Cambodge (GRC) a récemment décidé de restructurer le ministère du Tourisme.

Basant sur les progrès du secteur du tourisme, pour accroître l’efficacité du travail de l’institution étatique, et à la demande du ministre du Tourisme, le GRC a rendu public vers mi-décembre un décret sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Tourisme.

En vertu du nouveau décret, le ministère du Tourisme est composé de trois directions générales : administration et finances, développement du tourisme et coopération internationale, et gestion de l’industrie touristique; ainsi que de l’Unité d’inspection, de l’Institut national du tourisme et du Conseil de marketing et de promotion touristique.

De plus, l’Université du Tourisme et de l’Hospitalité, l’Ecole professionnelle du Tourisme et l’Etablissement d’Angkor sont aussi placés sous les auspices du ministère du Tourisme.

Par C. Nika